Video Yaşam Sokak ortasında kavga! Polis havaya 9 el uyarı ateşi açtı | Video
Sokak ortasında kavga! Polis havaya 9 el uyarı ateşi açtı | Video

Sokak ortasında kavga! Polis havaya 9 el uyarı ateşi açtı | Video

14.09.2022 | 10:25

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Ordu’da alkollü bir mekanda başlayan kavga sokakta devam etti. Bir kişinin yaralandığı olayda polis ekipleri havaya ateş açarak kavgayı ayırdı.

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Olay Korgan ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü bir mekanda taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların sokağa taşan ve yaklaşık 10 dakika süren kavgasını bölgedeki esnaf ve vatandaşlar ayırmaya çalıştı ancak kavga bir süre sonra yeniden büyüdü. Çevreden vatandaşların da katıldığı kavgada darp edilen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kavga eden şahısları ayırdı ancak kavga durulmayınca bir polis havaya 9 el uyarı ateşi açtı.

Şahıslar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Darp edilen şahıs ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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