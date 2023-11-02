Sokak ortasında kavga! Tekme ve sopalar havada uçuştu | Video
Bursa’da iki grup arasında çıkan alacak-verecek tartışması sokağı ringe çevirdi. Bir grup genç yere düşürdükleri kişiyi tekme ve sopalarla darp ederken, bazı kişiler ise taksi durağına sığındı. Kavga anları kameraya anbean yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
İsrail, BM okulunun yakınını hedef aldı: 5 ölü | Video 02.11.2023 | 13:20
01:12
İzmir'de uyuşturucu imalathanesine operasyon | Video 02.11.2023 | 09:46
01:17
Sultangazi'de küçük çocuğun bayrak hassasiyeti kamerada | Video 02.11.2023 | 12:30
01:30
Manisa semaları Türk Yıldızlarını ağırladı | Video 02.11.2023 | 12:30
03:35
00:20
02:53
Tramvay arızalandı; yolcular yürümek zorunda kaldı | Video 02.11.2023 | 12:34
00:23
Sokak ortasında kavga! Tekme ve sopalar havada uçuştu | Video 02.11.2023 | 12:30
00:52
Drift atarken mağazaya daldı | Video 02.11.2023 | 12:30
00:56
Boyahane alev alev yandı | Video 02.11.2023 | 11:14
02:53
İstanbul'dan ulaşımın geldiği son nokta! İşte Ekrem İmamoğlu belediyeciliği 02.11.2023 | 11:52
04:37
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 2 Kasım 2023 Cuma atv izle! | Video 02.11.2023 | 10:49
06:36
01:09
4. kattan düşen 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı | Video 02.11.2023 | 10:45
01:09
İzmir’de zehir tacirlerine darbe: 2 tutuklama | Video 02.11.2023 | 10:12
03:35
Adana'da öğretmene taksici dayağı | Video 02.11.2023 | 10:31
01:56
'Boksör' lakaplı suç makinası Kozan polisinden kaçamadı | Video 02.11.2023 | 09:45
01:56
"Boksör" lakaplı suç makinası Kozan polisinden kaçamadı | Video 02.11.2023 | 09:57
01:33
Evden 60 gram altın çalan apartman görevlisi yakalandı | Video 02.11.2023 | 09:57
02:25
Esenyurt’ta bariyere çarpıp devrilen tır kamerada | Video 02.11.2023 | 09:57