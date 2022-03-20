Video Yaşam Sokak ortasında makasla öldürdüler | Video
Sokak ortasında makasla öldürdüler | Video

Sokak ortasında makasla öldürdüler | Video

20.03.2022 | 10:45

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İstanbul Bağcılar'da iki kişi peşine takıldıkları ve 2 yıl önce kuzenlerini bıçakladığı gerekçesiyle 5 bin lira kan parası istedikleri 23 yaşındaki Sait E.'yi makasla öldürdü. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bağcılar Merkez Mahallesi'nde 16 Mart günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Sait E. iki yıl önce Afganistan'da bir kişiyi bıçakla yaralamış ardından Türkiye'ye gelmişti. İddiaya göre onun yaraladığı kişinin kuzenleri olan iki kişi Sait E.'yi İstanbul'da buldu ve ondan kan parası olarak 5 bin lira para istediler. Sait E. parayı veremeyeceğini söyleyince peşine düştüler.

MAKASLADILAR
Saat 21:10 sıralarında Sait E. çalıştığı tekstil atölyesinden çıkıp evine gideceği sırada arkasından gelen iki kişi ellerindeki makasla Sait E.'ye defalarca vurdu. Kanlar içerisinde yere yığılan Sait E. olay yerinde hayatını kaybetti.

OTOGARDA YAKALANDILAR
Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro ekipleri incelenen kamera görüntülerinden şüphelilerin önce eşkallerini ardından da kimliklerini tespit etti. Cinayette kullanılan makaslardan biri olay yerinde bulundu. Yapılan kamera çalışmasında şüpheliler Erbab E. (23) ve Muhammed E. (22) il dışına kaçmak üzere gittikleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarında gözaltına alındı.

"KAN PARASINI ÖDEMEDİ ÖLDÜRDÜK"
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette verdiği ifadede 2 yıl önce bizim kuzenimizi bıçakladı kan parası istedik vermedi. Tartışma çıktı olay yaşandı dedikleri öne sürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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