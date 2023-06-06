Sokak ortasında öldüresiye darp kamerada | Video 06.06.2023 | 15:57 Gaziantep'te, iki grup sokak ortasında birbirini öldüresiye darp etti. Şahıslardan birinin başka bir şahsın kafasına tabanca kebzesi ile defalarca vurması ve bir diğer şahsın da sandalye ile aynı şahsa saldırması ise yok artık dedirtti. Kavga sonrasında saldırıya uğrayan şahsın elindeki tabancayı bir aracın altına atarak kaçma anları ise dikkat çekti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kavga, dün öğle saatlerinde Gaziantep kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme, tokat, yumruk, sopa ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki gruptaki şahıslar bir birbirine öldüresiye saldırmaya çalıştı.

ÖLDÜRESİYE KAVGA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kavga anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahıslardan birinin başka bir şahsın kafasına tabanca kebzesi ile defalarca vurması ve bir diğer şahsın da sandalye ile aynı şahsa saldırması ise yok artık dedirtti. Kavga sonrasında saldırıya uğrayan şahsın elindeki tabancayı bir aracın altına atarak kaçma anları ise dikkat çekti. Feci kavgada 3 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.