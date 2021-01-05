Video Yaşam Sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı | Video

Sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı | Video

Sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı | Video
05.01.2021 | 09:08

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Bursa’da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt mahallesinde meydana eldi. Berkan Y. aralarında daha önceden husumet bulunan Rüstem G ile karşılaştı.
İki grup arasında tabanca ve tüfeğin kullanıldığı silahlı kavga çıktı. Rüstem G yanında bulundurduğu silah ile Berkan Y.'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Daha sonra Rüstem G., olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Berkan Y., Şevket Yılmaz Araştırma hastanesine kaldırıldı. Kaçan şüpheliyi polisler yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat sonra kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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