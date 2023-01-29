Sokak ortasında sopalı kavgayı, mahalleli "Vur vur" diyerek görüntüledi | Video 29.01.2023 | 15:01 Gaziosmanpaşa'da yabancı uyruklu iki grup, sopalarla birbirine saldırdı, o anlar vatandaşın kamerasına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, olay Gaziosmanpaşa'nın Karadeniz Mahallesi'nde sabah saatlerinde kaydedildi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki grup, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Sokak ortasından sopalarla birbirine giren şahıslar, ortalığı savaş alanına çevirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.