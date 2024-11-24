Video Yaşam Sokak ortasında tartıştığı kişiye bıçak çekti | Video
Sokak ortasında tartıştığı kişiye bıçak çekti | Video

Sokak ortasında tartıştığı kişiye bıçak çekti | Video

24.11.2024 | 08:43

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki kişi arasında yaşanan tartışma esnasında şahıslardan birinin diğerine bıçak çektiği anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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Olay, Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi Yenikent Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Olay esnasında şahıslardan biri yanında bulundurduğu bıçağı çıkararak tartıştığı kişiye saldırdı. Bir süre sonra şahıslar bölgeden ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
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