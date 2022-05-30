Video Yaşam Sokak ortasında uyuşturucu kullanan şahıslar kamerada | Video
Sokak ortasında uyuşturucu kullanan şahıslar kamerada | Video

Sokak ortasında uyuşturucu kullanan şahıslar kamerada | Video

30.05.2022 | 13:37

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Antalya’da vatandaşlar bir mahalleyi mesken edinen uyuşturucu madde bağımlılarına isyan etti. Madde bağımlıları yüzünden akşamları sokağa dahi çıkamadıklarını belirten mahalleli yetkililere yardım çağrısında bulundu.

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Antalya'da Kapalıyol(Kazım Özalp Caddesi) olarak bilinen kentin en işlek ve merkezi caddesinin arkasında yaşanan görüntüler esnaf ve mahalleliyi isyan ettirdi. Tahılpazarı Mahallesi sakinleri ne yaptılarsa madde bağımlılarını binaların arasındaki boşluk alandan uzaklaştıramadı. Sabah ve akşam korkularından dışarı çıkmakta tedirgin olan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Duvar kenarına gruplar halinde oturan şahıslar uyuşturucu madde kullandıkları anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülenmelerine rağmen şahısların madde kullanmaya devam ettikleri görüldü.

Yaşananlara isyan eden Doğan Eroğlu, sabah 06.00 ve akşam 20.00'da uyuşturucu madde alan, içen ve satanların bu alanda toplandığını kaydetti.
Binalardaki kişilerin dışarı çıkmaya korktuğunu dile getiren Eroğlu, " Çıktıkları zaman tepkiler oluyor. Binanın içinde birinci kata varmadan bir boşluk var, o boşlukta da madde kullanıyorlar. Diğer zamanda bu açık alanda içiyorlar. Biz bağırınca gidiyorlar ama ardından başka birileri geliyor. Çocuklara kötü örnek oluyor ve merak uyandırıyorlar. Binadakiler gece sokağa çıkmaya korkuyor. Buraya bir el atılması lazım. Biz Kapalı Yol'a bekçi istiyoruz. İki tane bekçi arada buradan geçse iyi olur. Eskiden burada bekçi vardı. Burası Antalya'nın kalbi en kalabalık caddesi, turistler de yer alıyor. Yardım bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çevredeki bir çok esnafın ise şahısların kendilerine ve işyerlerine zarar verebileceği düşüncesiyle konuşmaya çekindikleri öğrenildi.

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