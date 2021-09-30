Sokakta alacak verecek infazı | Video

İstanbul'da 24 yaşındaki Murat K. sokak ortasında motosikletli kişiler tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığı değerlendirilen olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri motorla kaçan iki şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yunus S. tutuklandı.

Pendik Sülüntepe Mahallesinde 12 Eylül günü öğlen saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Yunus S. ve İbrahim Ç.'nin Murat K. ile aralarında alacak verecek meselesinden sorun vardı. İddiaya göre olay günü İbrahim Ç. motor ile seyir halindeyken Yunus S. ile karşılaştı. İkili motora binip bir süre ilerledikten sonra bu kez karşılarına alacak verecek meselesinden husumetli oldukları Murat K. çıktı. İddiaya göre motordakilerden Yunus S. silahı çıkarıp Murat K.'ye doğru peş peşe ateş etti. Ardından olay yerinden kaçtılar.

EV HAPSİ ALDI



Hastaneye kaldırılan Murat K. hayatını kaybederken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince yapılan çalışmada kimlikleri tespit edilen şüphelilerden İbrahim Ç. Kurtköy'de saklandığı adreste gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Ç. ev hapsi aldı.

17 SUÇ KAYDI ÇIKTI



İbrahim Ç'nin ifadesinin üzerine çalışmalarını derinleştiren ekipler, önceki gün silahı kullandığı öne sürülen şüpheli Yunus S.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 17 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus S. (23) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin olay sonrası motor ile kaçtıkları anlar kameralara yansıdı.