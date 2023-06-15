Sokakta bulunan çantadan çok sayıda tüfek fişeği çıktı | Video
Eyüpsultan’da sokağın kenarına bırakılan çanta içerisinde avcı yeleği ve çok sayıda tüfek fişeği ele geçirildi.
Çantayı bulan iş yeri sahibi Hasan Alevli, "Dükkanda duruyordum ben, çocuklar burada çanta buldular. Çantayla oynamaya başladılar, baktım hafiften içinde mermi falan var. Bir tahta yardımıyla açmaya çalıştım içine baktım ki içinde bu avcı yeleklerinden vardı. Avcı yeleğinin içi pompalı mermisi falan doluydu. Keski aleti falan vardı. O arada polisi aradım, polis geldi ve inceleyip götürdüler çantayı" dedi.
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