Sokakta gözüne kestirdiği kedi kulübesini kucakladığı gibi kaçtı! O anlar kamerada | Video
Antalya’da gece saatlerinde bir sokağa giren kapüşonlu hırsız, gözüne kestirdiği kedi kulübesini kısa surede kucaklayarak çaldı. Duruma tepki gösteren mahalle muhtarı, “Kedi kulübesinin götürüldüğünü görünce şoke oldum. Nasıl olur da götürür? Keşke deseydi de ben bir tane yaptırıp ona verseydim” dedi.
"GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"
Yaşanılanlara tepki gösteren mahalle muhtarı Memduh Aydıncan, "14 yıldır mahallemde görev yapıyorum. Hırsızlar bazen vatandaşlarımıza ati ayakkabıları çalıyorlar bazen de evlerin klimalarını sökerek götürüyorlar. Kedi kulübesinin götürüldüğünü görünce şoke oldum. Nasıl olur da götürür? Bizim de kedilerimiz var burada bakmış olduğumuz. Böyle şeyler yaşanmasın. Mahalleli vatandaşlarımız hayvanlara çok sevgi duyarlar. Bizim mahallemizde kedi köpek çoktur. Onlar da görünce çok üzülmüş. Keşke deseydi de ben bir tane yaptırıp ona verseydim" dedi.
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