Sokakta kadın cinayeti: “Kızımı göstermemekle tehdit etti öldürdüm” | Video
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İstanbul Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu Fatemeh Haideri(28) eski kocası tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından Edirne istikametine kaçan şüpheli Mehmet T. (30)’yi keşanda yakalayarak gözaltına aldı. Mehmet T’nin emniyetteki ifadesinde “benden ayrıldıktan sonra birden fazla kişiyle ilişki yaşadı. Olay günü beni kızımı göstermemek ile tehdit etti. Kendimi kaybettim” dediği öne sürüldü.