Sokakta kolu kelepçeli dolaşan kadın ekipleri alarma geçirdi | Video
Antalya’da kolunda kelepçe ile dolaşan kadın ekipleri alarma geçirdi. Kelepçe itfaiye ve polis ekiplerinin 20 dakika süren çalışması ile çıkarıldı. Kadın kelepçenin eskiden güvenlik görevlisi olan ablasının evinde çocuklar oyun oynarken takılı kaldığını söyledi.
ABLASINA AİT ÇIKTI
Ekipler, herhangi bir suç unsuru bulunmayan Ören'in elindeki kelepçeyi sökmek için kendi kelepçelerinin anahtarlarını denemesine rağmen kelepçe çıkartılamadı. Ekipler, yüzük kesme aparatı ile Necla Ören'in sol el bileğinde takılı olan kelepçeyi 20 dakikalık çalışmanın sonunda çıkardı. Kelepçenin sökülmesinden sonra Necla Ören'in kolunda şişme olduğu görüldü. Ören, polislere verdiği bilgide, kelepçeyi eskiden güvenlik görevlisi olan ablasının evinde çocuklar oynarken takılı kaldığını ve bir parçasını kırdığını ifade etti. Polis ekipleri, kelepçenin sökülmesinin ardından Necla Ören'i polis merkezine götürdü.
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