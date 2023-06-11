Sokakta kolu kelepçeli dolaşan kadın ekipleri alarma geçirdi | Video 11.06.2023 | 14:55 Antalya’da kolunda kelepçe ile dolaşan kadın ekipleri alarma geçirdi. Kelepçe itfaiye ve polis ekiplerinin 20 dakika süren çalışması ile çıkarıldı. Kadın kelepçenin eskiden güvenlik görevlisi olan ablasının evinde çocuklar oyun oynarken takılı kaldığını söyledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2752 sokak üzerinde yer alan muhtarlık önünde meydana geldi. Necla Ören'in sol el bileğinde kelepçe olduğunu gören bir vatandaş durumdan şüphelenerek durdurdu. Ören'in durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın Genel Bilgi Toplama(GBT) sisteminden sorgusunu yaptı.Ekipler, herhangi bir suç unsuru bulunmayan Ören'in elindeki kelepçeyi sökmek için kendi kelepçelerinin anahtarlarını denemesine rağmen kelepçe çıkartılamadı. Ekipler, yüzük kesme aparatı ile Necla Ören'in sol el bileğinde takılı olan kelepçeyi 20 dakikalık çalışmanın sonunda çıkardı. Kelepçenin sökülmesinden sonra Necla Ören'in kolunda şişme olduğu görüldü. Ören, polislere verdiği bilgide, kelepçeyi eskiden güvenlik görevlisi olan ablasının evinde çocuklar oynarken takılı kaldığını ve bir parçasını kırdığını ifade etti. Polis ekipleri, kelepçenin sökülmesinin ardından Necla Ören'i polis merkezine götürdü.