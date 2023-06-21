Sokakta koşan küçük kıza araba çarptı... O anlar kamerada | Video 21.06.2023 | 09:42 İstanbul'da hafif ticari araç sürücüsü, sokakta koşan küçük kıza çarptı. Sürücü, çarpmanın etkisiyle yere savrulan kızı hastaneye götürürken yaşanan kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 10 yaşlarındaki kız çocuğu sokakta oynadığı sırada sokağın karşısına doğru koşmaya başladı. O sırada seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü, park halindeki kamyonetin arkasından çıkan kıza çarptı. Küçük kız, çarpmanın etkisiyle yere savrulurken sürücü, kızın babası ile birlikte aracına bindirerek hastaneye götürdü. Kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken ailenin sürücüden şikayetçi olup olmadığı bilinmiyor. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Yaşanan kaza ile ilgili konuşan esnaf Azad Uran, " Kız çocuğu sokaktan karşıya doğru geliyordu. Yukarıdan da araba geliyor. Park halindeki araç kör noktada olduğu için gelen sürücü çocuğu göremedi. Araç hızlı gelmediği halde çocuğa vurdu. Çocuk 1-2 metre kadar aşağı yuvarlandı. Araçtan inen sürücü, çocuğu alıp babası ile birlikte hastaneye götürdü. Kızın durumunda çok bir şey yok diye biliyorum ama hastanede belli olur. Çocuk, aracın önüne kendini attı. Çocuğu alıp hastaneye götürdükleri için konunun polise şikayet edilip edilmediğini bilmiyoruz" dedi.