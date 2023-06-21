Video Yaşam Sokakta koşan küçük kıza araba çarptı... O anlar kamerada | Video
Sokakta koşan küçük kıza araba çarptı... O anlar kamerada | Video

Sokakta koşan küçük kıza araba çarptı... O anlar kamerada | Video

21.06.2023 | 09:42

İstanbul'da hafif ticari araç sürücüsü, sokakta koşan küçük kıza çarptı. Sürücü, çarpmanın etkisiyle yere savrulan kızı hastaneye götürürken yaşanan kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 10 yaşlarındaki kız çocuğu sokakta oynadığı sırada sokağın karşısına doğru koşmaya başladı. O sırada seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü, park halindeki kamyonetin arkasından çıkan kıza çarptı. Küçük kız, çarpmanın etkisiyle yere savrulurken sürücü, kızın babası ile birlikte aracına bindirerek hastaneye götürdü. Kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken ailenin sürücüden şikayetçi olup olmadığı bilinmiyor. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Yaşanan kaza ile ilgili konuşan esnaf Azad Uran, " Kız çocuğu sokaktan karşıya doğru geliyordu. Yukarıdan da araba geliyor. Park halindeki araç kör noktada olduğu için gelen sürücü çocuğu göremedi. Araç hızlı gelmediği halde çocuğa vurdu. Çocuk 1-2 metre kadar aşağı yuvarlandı. Araçtan inen sürücü, çocuğu alıp babası ile birlikte hastaneye götürdü. Kızın durumunda çok bir şey yok diye biliyorum ama hastanede belli olur. Çocuk, aracın önüne kendini attı. Çocuğu alıp hastaneye götürdükleri için konunun polise şikayet edilip edilmediğini bilmiyoruz" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sokakta koşan küçük kıza araba çarptı... O anlar kamerada | Video 01:58
Sokakta koşan küçük kıza araba çarptı... O anlar kamerada | Video 21.06.2023 | 09:42
İzmit’te evim yandı yalanı uzun sürmedi: Polise ve zabıtaya yakalandı | Video 02:44
"İzmit'te evim yandı" yalanı uzun sürmedi: Polise ve zabıtaya yakalandı | Video 21.06.2023 | 09:34
Mersin’de 2 kişinin öldüğü 27 kişinin yaralandığı otobüs kazası kamerada | Video 02:56
Mersin'de 2 kişinin öldüğü 27 kişinin yaralandığı otobüs kazası kamerada | Video 21.06.2023 | 09:34
Siirt’te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı 03:16
Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı 21.06.2023 | 09:00
Van Gölü’nde kaçak avcılara ceza yağdı: 55 ton inci kefali ele geçirildi | Video 02:50
Van Gölü’nde kaçak avcılara ceza yağdı: 55 ton inci kefali ele geçirildi | Video 21.06.2023 | 09:11
7 tane motosikleti çalan şahıs 100 kamera kaydı izlenerek yakalandı | Video 01:13
7 tane motosikleti çalan şahıs 100 kamera kaydı izlenerek yakalandı | Video 21.06.2023 | 08:46
Taksim’de korkunç olay! Otelin demir korkuluklarına bağladığı iple intihar etti | Video 02:13
Taksim’de korkunç olay! Otelin demir korkuluklarına bağladığı iple intihar etti | Video 21.06.2023 | 08:53
Kadın avukat ve eşine taşlı bıçaklı saldırı kamerada | Video 00:24
Kadın avukat ve eşine taşlı bıçaklı saldırı kamerada | Video 21.06.2023 | 08:53
Ordu’da sağanak etkili oldu: Dere taşkını yaşandı, bazı evleri su bastı | Video 04:53
Ordu’da sağanak etkili oldu: Dere taşkını yaşandı, bazı evleri su bastı | Video 21.06.2023 | 08:45
Ankara’da sokak ortasında öldüresiye darp kamerada | Video 00:25
Ankara'da sokak ortasında öldüresiye darp kamerada | Video 21.06.2023 | 08:53
Bursa’da kontrolden çıkan araç mobilya dükkanına girdi | Video 01:19
Bursa'da kontrolden çıkan araç mobilya dükkanına girdi | Video 21.06.2023 | 08:45
Karşı şeride geçen tır, otobüsle kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6’sı ağır 20 yaralı | Video 01:16
Karşı şeride geçen tır, otobüsle kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6’sı ağır 20 yaralı | Video 21.06.2023 | 08:45
Otogarda bayram yoğunluğu başladı | Video 05:46
Otogarda bayram yoğunluğu başladı | Video 20.06.2023 | 18:28
Sahilde hortum çıktı, tatilciler neye uğradığını şaşırdı | Video 00:31
Sahilde hortum çıktı, tatilciler neye uğradığını şaşırdı | Video 20.06.2023 | 16:53
İki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada kan aktı! | Video 01:01
İki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada kan aktı! | Video 20.06.2023 | 16:51
Avcılar’da iki aile arasındaki kavga kamerada | Video 06:14
Avcılar'da iki aile arasındaki kavga kamerada | Video 20.06.2023 | 15:29
Halk otobüsünde dehşet dakikalar kamerada: Ekmek bıçağıyla şoföre saldırdı! | Video 04:31
Halk otobüsünde dehşet dakikalar kamerada: Ekmek bıçağıyla şoföre saldırdı! | Video 20.06.2023 | 16:16
Ümraniye’de otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 06:06
Ümraniye’de otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 20.06.2023 | 16:06
Halıya sarılı takım çantasının içinde çok sayıda tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 03:02
Halıya sarılı takım çantasının içinde çok sayıda tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 20.06.2023 | 16:15
Marmara’da şimşeklerin hareketleri hayran bıraktı | Video 01:34
Marmara'da şimşeklerin hareketleri hayran bıraktı | Video 20.06.2023 | 15:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA