Sokakta koşan küçük kıza araba çarptı... O anlar kamerada | Video
İstanbul'da hafif ticari araç sürücüsü, sokakta koşan küçük kıza çarptı. Sürücü, çarpmanın etkisiyle yere savrulan kızı hastaneye götürürken yaşanan kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Yaşanan kaza ile ilgili konuşan esnaf Azad Uran, " Kız çocuğu sokaktan karşıya doğru geliyordu. Yukarıdan da araba geliyor. Park halindeki araç kör noktada olduğu için gelen sürücü çocuğu göremedi. Araç hızlı gelmediği halde çocuğa vurdu. Çocuk 1-2 metre kadar aşağı yuvarlandı. Araçtan inen sürücü, çocuğu alıp babası ile birlikte hastaneye götürdü. Kızın durumunda çok bir şey yok diye biliyorum ama hastanede belli olur. Çocuk, aracın önüne kendini attı. Çocuğu alıp hastaneye götürdükleri için konunun polise şikayet edilip edilmediğini bilmiyoruz" dedi.
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