Sokakta nöbet tutan polise bıçaklı saldırı kamerada | Video 13.09.2024 | 08:59 Diyarbakır’da sokakta nöbet tutan polise bir kişinin bıçaklı saldırısı güvenlik kamerasınca kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde merkez Sur ilçesinde sokakta nöbet tutan polislere yaklaşan M.A., polise bıçak salladı. Saldırgan, daha sonra kaçmaya çalıştı, polisler peşinden koşarak havaya doğru ateş etti.M.A., polis ekiplerince yakalandı, polis memurunun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.