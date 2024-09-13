Sokakta nöbet tutan polise bıçaklı saldırı kamerada | Video
Diyarbakır’da sokakta nöbet tutan polise bir kişinin bıçaklı saldırısı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
M.A., polis ekiplerince yakalandı, polis memurunun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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