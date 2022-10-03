Sokakta oynayan çocuklar kazadan saniyelerle kurtuldu | Video

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İstanbul Gaziosmanpaşa’da sürücüsünün ara sokakta seyir ettiği esnada karşı yönden gelen ticari taksi ile çarpıştı. Çarptıktan sonra otomobil sürücüsü geri manevra yaparak hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrılırken, saniyeler önce sokak ortasında oyun oynayan çocukların kazadan saniyeler ile kurtulduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza sonrası ticari taksi sürücüsü araçtan indiği esnada otomobil sürücüsü oradan uzaklaştı. Taksi sürücüsünün ve vatandaşların arkasından koştuğu otomobilin sürücüsü ara sokaklara girerek bir süre sonra gözden kayboldu.
OYUN OYNAYAN ÇOCUKLAR SANİYELERLE KURTULDU
Ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada saniyeler ile felaketten dönüldü. Sokak ortasında oynayan 4 çocuğun ise feci kazadan sadece saniyeler öncesinde olay yerinden ayrılmaları ise olası bir felaketin önüne geçti.
O ANLAR KAMERADA
Kaza öncesi orada oynayan 4 çocuğun kazadan saniyelerle kurtulması ve 2 aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 4 çocuğun sokak ortasında sohbet ettikleri ve kazadan saniyeler öncesinde ayrılarak olay yerinden uzaklaştıkları ardından ise kazanın meydana geldiği görülüyor.