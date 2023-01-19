Sokakta oynayan küçük kızı Adıyaman’dan Şanlıurfa’ya kaçıran şahıs adliyeye sevk edildi | Video
Adıyaman’da, evlerinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki küçük çocuğu kaçıran şahıs, polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.
Küçük çocuk polis ekiplerince koruma altına alınırken çocuğu kaçıran S.A., isimli şahıs ise gözaltına alınmıştı. Küçük çocuk ailesine teslim edilirken S.A., isimli şahıs ise Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınmıştı. Burada işlemleri tamamlanan S.A., isimli şahıs, sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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