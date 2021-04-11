Sokakta polise yakalanınca 'Virüsüm yok kendimi vururum' dedi! | Video
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Aksaray'da temaslı olduğu için “Riskli” olarak izlenimi devam eden ve karantinada olması gereken adam sokakta polise yakalanınca, “Kardeşim vallahi virüsüm yok, kendimi vururum şerefsizim” diyerek çekim yapan basın mensuplarına tepki gösterdi.