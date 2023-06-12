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Sokakta silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı | Video

Sokakta silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı | Video

12.06.2023 | 09:10

Adana’da bir kişi sokakta yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırı sonucunda karın bölgesinden vurularak ağır yaralandı.

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı 5 Ocak Meydanında gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Kerem B. sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda tabanca ile açılan ateş sonucunda Kerem B., karın bölgesinden isabet aldı. Saldırgan kaçarken Kerem B., kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Kerem B'yi hastaneye sevk etti.

Polisin, olayın şüphelisini yakalama çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

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