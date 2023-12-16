Sokakta uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama | Video
Adana’da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 kişinin üzerinde çok miktarda bonzai, bonzai hammaddesiyle çoğaltımında kullanılan tütün ele geçilirken yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bekir Can E., Emre Can K. tutuklandı, Cafer Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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