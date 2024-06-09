Video Yaşam Sokakta yürürken geri manevra yapan aracın altında kaldı | Video
Sokakta yürürken geri manevra yapan aracın altında kaldı | Video

Sokakta yürürken geri manevra yapan aracın altında kaldı | Video

09.06.2024 | 08:48

Rize’de geri geri gelen aracın altında kalan bir kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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Olay, Merkeze bağlı Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aracıyla geri geri gelen sürücü o sırada aracın arkasından geçen yayaları fark etmedi. Geri gelen aracın kendilerine doğru geldiğini gören yayalardan biri çarpmanın etkisiyle yere düştü. Yere düşen yayalardan biri aracın kendini ezmesinden son anda kurtulurken biri aracın altında kaldı. Olayı fark eden sürücü aracından indi ve aracın altında kalan yayayı kurtarmak için yardıma koştu. Çevredeki vatandaşlar ile birlikte kurtarılan yaya için 112 acil çağrı servisine ihbarda bulunuldu. İhbarın üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yayanın olay yerindeki ilk müdahalesini yapmasının ardından hastaneye kaldırdı. Meydana gelen olay çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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