Sokakta yürürken geri manevra yapan aracın altında kaldı | Video
Rize’de geri geri gelen aracın altında kalan bir kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
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