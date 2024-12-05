Şoke eden olay: Alkol pahalı diyerek internetten sipariş ettiği 800 TL’lik yüzey temizleyiciyi içti! | Video
İstanbul Arnavutköy'de alkol fiyatlarını pahalı bulan 72 yaşındaki bir adam internetten sipariş ettiği 800 TL’lik yüzey temizleyici içerek hastanelik oldu. Şahsın doğal karışım diye belirttiği yüzey temizleyiciyi daha öncede defalarca kez içtiği ve sipariş ettiği 5 litrelik karışımın 15 gün kendisini idare ettiğini söylediği öğrenildi.
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