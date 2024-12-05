Video Yaşam Şoke eden olay: Alkol pahalı diyerek internetten sipariş ettiği 800 TL’lik yüzey temizleyiciyi içti! | Video
Şoke eden olay: Alkol pahalı diyerek internetten sipariş ettiği 800 TL’lik yüzey temizleyiciyi içti! | Video

Şoke eden olay: Alkol pahalı diyerek internetten sipariş ettiği 800 TL’lik yüzey temizleyiciyi içti! | Video

05.12.2024 | 09:52

İstanbul Arnavutköy'de alkol fiyatlarını pahalı bulan 72 yaşındaki bir adam internetten sipariş ettiği 800 TL’lik yüzey temizleyici içerek hastanelik oldu. Şahsın doğal karışım diye belirttiği yüzey temizleyiciyi daha öncede defalarca kez içtiği ve sipariş ettiği 5 litrelik karışımın 15 gün kendisini idare ettiğini söylediği öğrenildi.

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki O.G. isimli kişi dün akşam saatlerinde mide ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan çalışmalar doğrultusunda şahsın yüzey temizleyici içtiği, maddenin tepkimeye girmesi sonucunda rahatsızlandığı tespit edildi. Polis ekipleri, doktorların şüphesi üzerine şahsın hastanede ifadesine başvurdu. Yapılan sözlü ilk ifadede 72 yaşındaki O.G. polis ekiplerine, alkol fiyatlarının pahalı olması nedeniyle yaklaşık 6 aydır internetten sipariş ettiği ve içerisinde alkol olduğunu belirttiği bir yüzey temizleyici içtiğini aldığı 5 litrelik yüzey temizleyicinin kendisini 15 gün idare ettiğini belirtti. Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hastanedeki işlemleri devam ediyor.
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