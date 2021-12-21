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OTOMATİK OYNAT
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Kartepe'de masalsı görüntüler | Video 21.12.2021 | 13:59
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Karda kayan otomobil iş yerinin duvarına böyle çarptı | Video 21.12.2021 | 13:15
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Söke'de ev yangını korkuttu | Video 21.12.2021 | 13:11
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SON DAKİKA: Aydın Söke'de ev yangını 21.12.2021 | 12:54
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi 21.12.2021 | 12:54
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Esnaf doların düşüşünü halaylarla kutladı 21.12.2021 | 11:54
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Mahalle’de başlayıp hastaneye sıçrayan kavga kanlı bitti: 2 yaralı | Video 21.12.2021 | 09:14
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Kar ve tipide mahsur kalan 20 öğrenci kurtarıldı | Video 20.12.2021 | 18:21
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Hastanede satırlı dehşet! | Video 20.12.2021 | 17:46
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Son dakika: Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti! | Video 20.12.2021 | 17:37
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SON DAKİKA: Aydın'da doktora kafa atan şüpheli tutuklandı 20.12.2021 | 17:04
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İBB asansörü kapattı, engelli bireyi vatandaşlar taşıdı 20.12.2021 | 17:08
Aydın’ın Söke ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.