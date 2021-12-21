Video Yaşam Söke'de ev yangını korkuttu | Video
Söke'de ev yangını korkuttu | Video

Söke'de ev yangını korkuttu | Video

21.12.2021 | 13:11

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Aydın’ın Söke ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

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