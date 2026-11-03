Söke'de kamyon otomobile iki kez çarptı! O anlar araç kamerasında | Video

03 Kasım 2026 12:13

Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun yan şeritte ilerleyen otomobile art arda iki kez çarpması sonucu meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunanların yara almaması teselli olurken, korku dolu anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.