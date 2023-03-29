Video Yaşam Söke'deki kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video
Söke'deki kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video

Söke'deki kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video

29.03.2023 | 08:41

Aydın'ın Söke ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen ve 11 yaşındaki bir kız çocuğunun ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.N.B. isimli genç kız cadde üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada ilçe merkezinden Yenikent yönüne hareket halinde olan M.G. yönetimindeki 48 AIR 231 plakalı hafif ticari araç genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız, cadde kenarında park halindeki hafif ticari aracın altına savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kız hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan C.N.B.'nin durumun ciddi olduğu, Söke'den Aydın ADÜ Hastanesi'ne sevk edildi.

KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan trafik kazasının ardından olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın 11 yaşındaki kıza çarpma anı ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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