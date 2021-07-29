Video Yaşam Söke'deki yangında 30 dönüm alan zarar gördü | Video

Söke'deki yangında 30 dönüm alan zarar gördü | Video

Söke'deki yangında 30 dönüm alan zarar gördü | Video
29.07.2021 | 16:08

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Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, yangında 30 dönüm alan zarar gördü.

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Yangın, öğle saatlerinde Nalbantlar ve Sayrakçı Mahalleri arasında kalan zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede kuru otları ve zeytin ağaçlarını etkisi altına aldı. Havadan da müdahale edilen yangın söndürme çalışmalarını Söke İlçe Kaymakamı Soner Zeybek, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, yangın sahasının yakınında işletmesi bulunan Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel yakından takip etti.

Vatandaşların da gerek su tankerleri gerekse bahçe hortumları ile alevlere müdahale ederek ekiplerle birlikte seferber oldukları yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangında 30 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangın bölgesine gelen Söke Kaymakamı Soner Zeybek, "Yangın kontrol altına alındı, ekipler büyük özveriyle çalışıyor. Rüzgar çok büyük bir risk faktörü. Şuanda soğutma çalışmalarımızı yapıyoruz. Sıkıntılı bir durum yok" dedi

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