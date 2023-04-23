Sollama yaparken palmiye ağacına çarptı | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüjdeki palmiyeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içinde sıkışan sürücü itfaiye ve sağlıt ekiplerki tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobil sürücüsünün sollama yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek palmiyeye çarptığı görüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:47
03:27
Sollama yaparken palmiye ağacına çarptı | Video 23.04.2023 | 15:28
01:14
Kadıköy'de drift yapan sürücü yakalandı | Video 23.04.2023 | 15:34
05:27
02:44
Yüksekova'da bir aylık ömürleri olan ters laleler çiçek açtı | Video 23.04.2023 | 14:16
01:43
03:54
Deprem bölgesinde afetzede çocuklar için etkinlikler düzenleniyor | Video 23.04.2023 | 13:33
02:43
Kahramanmaraş'ta D&R etkinliği! Çocuklar doyasıya eğlendi... | Video 23.04.2023 | 13:05
00:42
Gaziantep’te zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı | Video 23.04.2023 | 12:27
00:43
PKK yanlısından Kürt gence çirkin saldırı | Video 23.04.2023 | 12:53
05:00
Diyarbakır’da çocuklar iki bayramı coşkuyla bir arada kutladı | Video 23.04.2023 | 12:27
02:35
00:22
Metrobüs arızalanınca vatandaşlar yürümek zorunda kaldı | Video 23.04.2023 | 12:06
09:07
03:26
01:11
TCG Anadolu gemisi, İstanbul Boğazı’nda seyretti | Video 23.04.2023 | 11:13
02:33
Gümüşhane’de ayılar yayla evlerine dadandı | Video 23.04.2023 | 10:25
02:05
Muğla'da 3.9 büyüklüğünde art arda iki deprem | Video 23.04.2023 | 09:22
02:32
Bayram tatili için yola çıkan minibüs TEM'de devrildi: 13 yaralı | Video 23.04.2023 | 09:21