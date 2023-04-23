Sollama yaparken palmiye ağacına çarptı | Video 23.04.2023 | 15:28 Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüjdeki palmiyeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içinde sıkışan sürücü itfaiye ve sağlıt ekiplerki tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobil sürücüsünün sollama yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek palmiyeye çarptığı görüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Side Süleyman Demirel Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Side istikametinden Kumköy istikametine seyir halindeki İlhan Ökdem in kullandığı 07 AYB 738 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjdeki palmiyeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü hayati tehlikesi olması nedeniyle Antalya ya sevk edildi.