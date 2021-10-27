Video Yaşam Solo Türk gösteri öncesi provayla Antalya semalarında gövde gösterisi yaptı | Video
Solo Türk gösteri öncesi provayla Antalya semalarında gövde gösterisi yaptı | Video

Solo Türk gösteri öncesi provayla Antalya semalarında gövde gösterisi yaptı | Video

27.10.2021 | 13:50

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Solo Türk F16 Gösteri Ekibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında 29 Ekim Cuma günü Antalya'daki gösteri öncesi hazırlıklarına Konyaaltı plajları Olbia Kent Meydanı’nda prova yaptı.

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Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 C Blok-40 jet savaş uçağını kullanarak yaptığı tek kişilik hava akrobasisi filosuna verilen isim olan Solo Türk, Ana hava akrobasisi gösteri takımı Türk Yıldızları gibi Türk pilotlarının manevra kabiliyeti ve eğitim seviyesini izleyicilere sunuyor.

İlk gösterisini Türk Hava Kuvvetlerinin 100. yıl etkinlikleri için sergileyen Solo Türk 15 Nisan 2011 tarihindeki bu etkinlikte Ankara'daki Akıncı Hava Üssünde boy göstermişti. Teknofest İstanbul gibi yerel ve uluslararası etkinliklerde gösteri uçuşları icra eden filo, özellikle Milli Bayramlarda uçuşlar gerçekleştiriyor.

VATANDAŞLAR SOLO TÜRK'Ü İZLEMEK İÇİN SABIRSIZLANIYOR
Antalya semalarında öğle saatlerinde görünen iki adet F-16 C tipi gösteri uçağı 10 dakika boyunca gökyüzünde kalarak Antalya semalarında adeta gövde gösterisi yaptı. Uçakların sesini duyan vatandaşların ise 29 Ekim kutlamalarındaki Solo Türk gösterisi için olan heyecanı şimdiden had safhaya ulaştı.

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