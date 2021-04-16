Son Dakika: 13 ve 15 yaşındaki iki arkadaş bulundu! Müge Anlı canlı yayında duyurdu! | Video
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Son dakika haberi... Fatma Hanım, oğlunun kendisini arayıp İstiklal Caddesi'nden gelip bizi al dediğini anlatarak Müge Anlı'ya teşekkür etti. Mine Hanım ise sağlık sorunları nedeni ile kızını evde beklerken Yaren annesinin yanına gitti. Mine Hanım ile Yaren sarılırken Mine Hanım gözyaşlarına boğuldu ve baygınlık geçirdi. Müge Anlı'ya teşekkürlerini sunan Mine Hanım, hep programı izlerken bir gün Müge Anlı ile tanışmak için programa çıkmak istiyordum ama böyle bir şey için değil dedi. Mine Hanım'ın komşuları Müge Anlı'ya sevgilerini sundu.