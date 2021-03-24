Son Dakika: 15 yaşındaki Melahat Güllü 5 gündür kayıp! Müge Anlı canlı yayında paylaştı | Video
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İki ayrı kadınla birliktelik yaşayan 31 yaşındaki Halil Buluş, kuzeninin 15 yaşındaki kızını kaçırdı. Melahat'i kaçıran Halil'in birliktelik yaşadığı kişi canlı yayında...