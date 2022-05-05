Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'daki Asiye Atalay cinayeti dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı!
SON DAKİKA: İstanbul'daki Asiye Atalay cinayeti dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı!

SON DAKİKA: İstanbul'daki Asiye Atalay cinayeti dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı!

05.05.2022 | 12:39

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Son dakika haberleri... İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay'ın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldüğü anlara ait video görüntüleri ortaya çıktı.

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