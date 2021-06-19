Video Yaşam Son dakika: 3 kattan sırtüstü düşmüştü! Aynı odadaki erkek arkadaşı yeniden gözaltına alındı

Son dakika: 3 kattan sırtüstü düşmüştü! Aynı odadaki erkek arkadaşı yeniden gözaltına alındı

Son dakika: 3 kattan sırtüstü düşmüştü! Aynı odadaki erkek arkadaşı yeniden gözaltına alındı
19.06.2021 | 15:58

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İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz hafta kaldığı pansiyonun üçüncü katından demir parmaklıkların üzerine düşerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili Köker ile aynı odada olan Timuçin B’yi ikinci kez gözaltına aldı Timuçin B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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