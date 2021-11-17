SON DAKİKA! 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasının görüntüleri ortaya çıktı | Video

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4’ü öğrenci 5 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin de yaralandığı servis kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde öğrenci servisinin süratli bir şekilde gittiği ve yoldan geçen kadına çarptığı görülüyor.

Kaza, 9 Kasım tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlak Konutları Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki servis midibüsü, önce Birsen Giriş (51) isimli bir kadına çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak dere yatağına uçtu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın ardından serviste bulunan 21 kişi ve servisin çarptığı kadın yaralandı. Serviste sıkışan yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Servis sürücüsü ise sıkıştığı yerden 3 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarıldı. Kaza sonrasında servis midibüsünün çarptığı Birsen Giriş, serviste bulunan öğrencilerden Mert Efe Akıllı (14), Rabia Üst (14) ve Esma Nur Avcı (13) ve Ege Yılmaz (15) hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FECİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan feci kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, öğrenci servisinin çok süratli bir şekilde seyrettiği görülüyor. Ardından servis, yolda karşıdan karşıya geçen Birsen Giriş'e çarpıyor. Servisin çarptığı kadın, kazanın şiddetiyle metrelerce sürükleniyor. Servis midibüsü ile dere yatağına uçuyor.