SON DAKİKA: 78 yaşındaki adamdan kan donduran cinayet! Kömürlükte 5 parçaya ayırıp saklamış! | Video

Son dakika haberleri: İstanbul Fatih'te önceki gün bir apartmanda parçalara ayrılmış ceset bulundu. Kocamustafapaşa Mahallesi İzci Türk Sokak'taki adreste bulunan ceset parçaları, 25 Ekim'de Sarıyer Tarabya'daki evinde kahvaltı yaptıktan sonra dışarı çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 65 yaşındaki Celal Han'a ait çıktı. Atv'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 47 yıllık eşi Sabiha Han'ın aradığı 4 çocuk babası Celal Han'ın, 78 yaşındaki Sıtrak Kaplan tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Kaplan ifadesinde; "Kömürlüğe indik, kalp krizi geçirdi. Korktum cesedi ortadan kaldırmak istedim" dediği öne sürüldü.

Son dakika haberleri: Sarıyer'de 25 Ekim'de ortadan kaybolan Celal Han'ın ailesi emniyete gidip kayıp başvurusunda bulundu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Han'ın kamera görüntülerinden yola çıkarak Fatih Kocamustafapaşa'ya gittiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde burada daha önceden tanıştığı arkadaşı 78 yaşındaki Sıtrak kaplan ile buluşmuştu. İncelenen kamera görüntülerinde ikilinin Kaplan'ın yaşadığı evin kömürlüğüne girdiği ancak Kaplan'ın tek başına çıktığı tespit edildi.

CESET 5 PARÇA HALİNDE BULUNDU

Kayıp Şahıslar Dedektiflerinin çalışmaları devam ederken 30 Ekim'de ailesi Sıtrak kaplan için de kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine şüpheler Kaplan'ın evinin etrafında yoğunlaştı. Önceki gün yapılan aramalarda evin kömürlüğünde bir kutu içerisinde kesik baş bulundu. Celal Han'a ait olduğu belirlenen cesedin diğer parçaları da 4 parça halinde poşet içerisinde bulundu.

"KALP KRİZİ GEÇİRDİ KORKTUM PARÇALADIM"

Polis ekipleri şüpheli Sıtrak Kaplan'ı evinin yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı. Kaplan emniyetteki ifadesinde; "Kömürlüğe indik aramıza tartışma çıktı. Kalp krizi geçirdi hayatını kaybetti. Bende 2 gün sonra korktuğum için cesetten kurtulmak istedim. Parçalara ayırıp cesedi kömürlüğe sakladım" dediği öne sürüldü. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"ŞÜPHELİYİ TANIMIYORUZ"

Öte yandan cesedi teşhis etmek için Adli Tıp Kurumuna gelen Torun Batuhan Arslan, dedesinin şüphelinin evinde ölü bulunmasına şaşırdığını belirterek, "İlk kaybolduğunu anladığımız gün, emniyete haber verdik. Adli tıpa çağırdıklarında dedemin çöp toplayıcının evinde parçalanıp öldürüldüğünü öğrendik. Şüpheliyi tanımıyoruz. Arkadaşı olduğu söyleniyor. Dedem, kaybolmadan 4 gün önce Sivas'tan İstanbul'a gelmişti. Yaz tatilini anneannem ile beraber Sivas'ta geçirmişti. Bir hastalığı yoktu, İstanbul'a dönüş tarihine göre döndü. Bulunduğu ev şüphelinin evi olduğu söyleniyor. Dedemden borç isteyenler vardı ama öyle yüklü miktarda borç verebilecek biri değildi" diye konuştu.

"ADAMIN EVİNE NEDEN DURDUK YERE GİTSİN"

Arslan, "Şüphelinin çöp toplayan biri olduğu söyleniyor. Dedemin tanıdığı olmadığı söyleniyor. Böyle bir adamın evine neden durduk yere gitsin? Yargının karşısına çıkacak. Adaletin sağlanacağını düşünüyoruz. Çöp toplayan birinin yanına gitmez. Dedem Sarıyer'de oturuyordu ama emekli olduğu için arkadaşlarıyla gezerdi. Ama o gün tek başına gitmiş, gezmeye de gitmiş olabilir. Dedem İETT şoförü olarak emekli olmuştu" dedi.