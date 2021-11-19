Son dakika: 9 ilçede 9 adrese şok baskın! DEAŞ'a operasyon

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İstanbul’un dokuz ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a operasyon düzenlendi. Terör örgütü DEAŞ üyesi dokuz kişi gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenledi. Terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı faaliyet yürüten, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyetlerde bulunan ve halen terör örgütü DEAŞ adına faaliyetlerine devam eden dokuz örgüt üyesi; dokuz farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Fatih, Sancaktepe, Ümraniye, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Küçükçekmece İlçeleri'nde bulunan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman bulundu. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.