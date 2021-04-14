SON DAKİKA: Adana' da yük trenleri çarpıştı! 2 makinist yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler
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Son dakika haberleri... Adana' nın Pozantı ilçesi Hastaneler kavşağı mevkisinde yük treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 makinist yaralandı.Yaralı makinistler Pozantı Devlet hastanesinde tedavi altına alınırken, tren rayları ile vagonlarda hasar oluştu.