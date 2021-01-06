Son dakika! Adana’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı | Video
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Son dakika haberleri... Adana’da terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 11 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı çıkarılan şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.