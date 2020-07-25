Video Yaşam Son Dakika: Ağrı'da sel felaketi: 1 ölü! Selde kaybolan 2 kişi... | Video

Son Dakika: Ağrı'da sel felaketi: 1 ölü! Selde kaybolan 2 kişi... | Video

Son Dakika: Ağrı'da sel felaketi: 1 ölü! Selde kaybolan 2 kişi... | Video
25.07.2020 | 10:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Beşiktaş'ta el freni çekilmeyen otomobil kazaya yol açtı | Video 03:22
İstanbul Beşiktaş'ta el freni çekilmeyen otomobil kazaya yol açtı | Video 25.07.2020 | 10:19
Son Dakika: Antalya'da denize girenler için flaş uyarı! Zehirli, sakın yaklaşmayın! | Video 06:49
Son Dakika: Antalya'da denize girenler için flaş uyarı! Zehirli, sakın yaklaşmayın! | Video 25.07.2020 | 10:03
Son Dakika: Ağrı'da sel felaketi: 1 ölü! Selde kaybolan 2 kişi... | Video 01:52
Son Dakika: Ağrı'da sel felaketi: 1 ölü! Selde kaybolan 2 kişi... | Video 25.07.2020 | 10:04
Son dakika: İstanbul'da aile içi bıçaklı dehşet | Video 04:34
Son dakika: İstanbul'da aile içi bıçaklı dehşet | Video 25.07.2020 | 09:50
Karabük Safranbolu'da tarihi konaklarda yangın | Video 06:27
Karabük Safranbolu'da tarihi konaklarda yangın | Video 25.07.2020 | 08:31
Son dakika: Duygu Özaslan'dan korkutan şok video! Banyoda gözyaşları içinde seslendi Bu son gece... | Video 00:55
Son dakika: Duygu Özaslan'dan korkutan şok video! Banyoda gözyaşları içinde seslendi "Bu son gece..." | Video 25.07.2020 | 08:30
Son dakika: İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını! Yangına müdahale ediliyor | Video 00:47
Son dakika: İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını! Yangına müdahale ediliyor | Video 24.07.2020 | 19:51
Son dakika: Ağrı'da sel felaketi 1 çocuk hayatını kaybetti! 2 kişi aranıyor! Olay yerinden ilk görüntüler | Video 01:59
Son dakika: Ağrı'da sel felaketi 1 çocuk hayatını kaybetti! 2 kişi aranıyor! Olay yerinden ilk görüntüler | Video 24.07.2020 | 19:05
Mersin Tarsus'ta dere köpürdü | Video 00:25
Mersin Tarsus'ta dere köpürdü | Video 24.07.2020 | 17:56
Ayasofya Camii'nin ruhu Galata Köprüsü'nden başlıyor | Video 05:15
Ayasofya Camii'nin ruhu Galata Köprüsü'nden başlıyor | Video 24.07.2020 | 17:49
Otobüs şoförünün 'ölüm uykusu' | Video 02:39
Otobüs şoförünün 'ölüm uykusu' | Video 24.07.2020 | 16:37
Aydın'da cep telefonunun patlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı 01:45
Aydın'da cep telefonunun patlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı 24.07.2020 | 16:21
İstanbul'da 20 milyon liralık vurgun yapan oto hırsızlık çetesine operasyon kamerada | Video 08:57
İstanbul'da 20 milyon liralık vurgun yapan oto hırsızlık çetesine operasyon kamerada | Video 24.07.2020 | 14:48
Bursa'da motosikleti biçtikten sonra ardına bakmadan kaçan araç sürücüsü kamerada | Video 00:42
Bursa'da motosikleti biçtikten sonra ardına bakmadan kaçan araç sürücüsü kamerada | Video 24.07.2020 | 12:00
Son Dakika: Bartın'da yatalak hastayı işkence yaparak öldüren 4 hasta bakıcıdan kan donduran itiraflar | Video 00:48
Son Dakika: Bartın'da yatalak hastayı işkence yaparak öldüren 4 hasta bakıcıdan kan donduran itiraflar | Video 24.07.2020 | 11:48
Son Dakika Haberi: Müge Anlı'da cinayet soruşturması! 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde flaş gelişme | Video 11:16
Son Dakika Haberi: Müge Anlı'da cinayet soruşturması! 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünde flaş gelişme | Video 24.07.2020 | 11:15
Son Dakika: İzmir'de sokakta kadınları bıçaklayarak tecavüz etmeye çalışan maskeli sapıkla ilgili flaş gelişme | Video 02:15
Son Dakika: İzmir'de sokakta kadınları bıçaklayarak tecavüz etmeye çalışan maskeli sapıkla ilgili flaş gelişme | Video 24.07.2020 | 11:30
İlker İnanoğlu'nun aylar sonra annesi Filiz Akın ile duygusal buluşması kamerada | Video 00:16
İlker İnanoğlu'nun aylar sonra annesi Filiz Akın ile duygusal buluşması kamerada | Video 24.07.2020 | 11:14
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti | Video 06:47
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti | Video 24.07.2020 | 10:29
Çorum'da ölen kardeşinin adını 10 yıldır tarlaya traktörle böyle yazıyor | Video 08:41
Çorum'da ölen kardeşinin adını 10 yıldır tarlaya traktörle böyle yazıyor | Video 24.07.2020 | 10:08

Son dakika haberi... Ağrı'da dün akşam satlerinde başlayan ve etkisini devam ettiren yoğun yağış sele sebep oldu! Ağrı'daki yoğun yağışın sebep olduğu sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken kaybolan 2 kişi de sağ olarak bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA