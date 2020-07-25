Son Dakika: Ağrı'da sel felaketi: 1 ölü! Selde kaybolan 2 kişi... | Video
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Son dakika haberi... Ağrı'da dün akşam satlerinde başlayan ve etkisini devam ettiren yoğun yağış sele sebep oldu! Ağrı'daki yoğun yağışın sebep olduğu sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken kaybolan 2 kişi de sağ olarak bulundu.