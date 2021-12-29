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OTOMATİK OYNAT
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SON DAKİKA: Aksaray'daki dayakçı öğretmen ile ilgili karar verildi! | Video 29.12.2021 | 10:29
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Oyuncak traktörün ve şarj aletinin içinden uyuşturucu çıktı | Video 29.12.2021 | 10:28
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Gökyüzünde de rotaları kesişen pilot çift konuştu | Video 29.12.2021 | 10:17
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Ameliyata önce itfaiye girdi | Video 29.12.2021 | 10:01
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Bitlis’te 'Yaka Kamerası' kullanılmaya başlandı | Video 29.12.2021 | 09:52
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Bursa'da trafikte yaşanan tehlikeli anlar kamerada | Video 29.12.2021 | 09:44
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Tufanbeyli'de Göksu Irmağı buz tuttu | Video 29.12.2021 | 09:45
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Sele kapılan kazlar kamerada | Video 29.12.2021 | 09:30
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Kargo teslim etmek için gitti, cep telefonlarını çalıp böyle çıktı | Video 29.12.2021 | 09:21
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Metroda dilenci şaşkınlığı: Herkesin içinde paraları saydı | Video 29.12.2021 | 09:21
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Kırklareli'nde dere taştı, otomobil akıntıya kapıldı | Video 29.12.2021 | 08:45
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Kadıköy Bağdat Caddesinde feci kaza: 1 yaralı | Video 29.12.2021 | 08:32
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Sinop’ta motosiklet kazası: 1 yaralı | Video 29.12.2021 | 08:32
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Dere taştı, mahsur kalan vatandaşlar askeri araçlarla kurtarıldı | Video 29.12.2021 | 08:45
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Çantaya koyulan 3 haftalık bebek, sokağa terk edildi | Video 29.12.2021 | 01:19
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Son dakika haberine göre; Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki bir ortaokulda öğrencisini koridorda feci şekilde darbeden öğretmen ile ilgili soruşturma dün tamamlanmıştı. Karar bugün verildi. Türkiye'yi ayağa kaldıran öğretmen görevinden men edildi. İşte son dakika haberinin detayları..