SON DAKİKA: Aksaray'daki dayakçı öğretmen ile ilgili karar verildi! | Video

Son dakika haberine göre; Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki bir ortaokulda öğrencisini koridorda feci şekilde darbeden öğretmen ile ilgili soruşturma dün tamamlanmıştı. Karar bugün verildi. Türkiye'yi ayağa kaldıran öğretmen görevinden men edildi. İşte son dakika haberinin detayları..