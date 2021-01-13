Video Yaşam Son dakika! Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun davasında flaş gelişme: İzmir'de yakalandı | Video

Son dakika! Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun davasında flaş gelişme: İzmir'de yakalandı | Video

Son dakika! Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun davasında flaş gelişme: İzmir'de yakalandı | Video
13.01.2021 | 08:34

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Son dakika haberleri... Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, yanında bulunan iki kadın ile birlikte uyuşturucu madde kullandığına dair görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. O görüntülerde Uygun'a uyuşturucu maddeyi içiren Fadime Büşra G. (22) İzmir'de gözaltına alınarak, uçakla Ankara'ya getirildi.

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Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ümitcan Uygun ve yanında bulunan iki kadından T.K.'yı Etimesgut ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca, Ümitcan Uygun'un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun da gözaltına alındı.


Ümitcan Uygun hakkında, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan işlem yapıldı. Durak Uygun ve T.K. ise emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ümitcan Uygun, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


UYGUN'A UYUŞTURUCU İÇİREN KADIN, İZMİR'DE YAKALANDI
Ankara polisi, videoda Ümitcan Uygun'a uyuşturucu madde içiren Fadime Büşra G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Fadime Büşra G.'nin İzmir'de olduğunu tespit etti. İzmir polisiyle ortak çalışma yürüten Ankara polisi, dün sabah saatlerinde Fadime Büşra G.'yi gözaltına aldı. Fadime Büşra G., oradaki işlemlerinin ardından uçakla Ankara'ya getirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Fadime Büşra G.'nin buradaki işlemleri devam ediyor.

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