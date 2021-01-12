Son dakika: Ali Toprak'ı kim, neden öldürdü? Müge Anlı'nın programında anlattı: O sırada bayılınca... | Video
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Son dakika haberi... Alime Toprak, seraya gittiğini ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşinin yerde yattığını söyledi. Ses vermediğini, kafasının kanadığını gördüğünü anlattı... Kendisinin o sırada bayıldığını söyledi.