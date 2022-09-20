Video Yaşam SON DAKİKA: Ankara merkezli DEAŞ operasyonu! 10 şüpheli gözaltında | Video
SON DAKİKA: Ankara merkezli DEAŞ operasyonu! 10 şüpheli gözaltında | Video

SON DAKİKA: Ankara merkezli DEAŞ operasyonu! 10 şüpheli gözaltında | Video

20.09.2022 | 10:05

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Son dakika haberi: Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Ankara merkezli 4 ilde yürütülen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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