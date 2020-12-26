Son dakika! Ankara'da esnafı mağdur eden tefecilere şafak vakti operasyon | Video

Son dakika haberleri... Ankara’da bankaların kara listesine takılan esnafı ağına düşüren tefecilere şafak vakti operasyon ile çökertildi. Gözaltına alınan tefecinin üzerinde sahte basın kartı ile polis kimliğine benzetilen 'Polis Gazetesi' muhabir kartı çıktı. Bu kartları borç almak isteyen esnafa gösteren tefeci, onların güvenini sağlarken pandemi dönemimde sokağa çıkma yasağında dışarıda rahatça hareket ettiği öğrenildi.