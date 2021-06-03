SON DAKİKA: Ankara'da fabrika yangını!
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OTOMATİK OYNAT
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Ankara'da kimyasal madde üretimi yapılan fabrikada yangın!
Ankara'da kimyasal madde üreten bir tesiste yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeyi yoğun duman sardı. Ekipler yangına müdahale ederken, olay yerinde göz gözü görmüyor.