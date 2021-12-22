Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:54
Ne buldularsa çaldılar, vatandaşı çileden çıkarttılar | Video 22.12.2021 | 09:51
21:12
01:35
Markete giren hırsız, işyeri sahibi tarafından sopayla kovalandı | Video 22.12.2021 | 09:44
00:56
02:26
02:00
Adana'da molotof bombası ile kundaklanan evde hasar oluştu 22.12.2021 | 09:12
03:02
Esenyurt’ta hırsızların çarşaflı kamuflajı pes dedirtti | Video 22.12.2021 | 09:14
03:46
03:15
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon | Video 22.12.2021 | 08:49
00:30
Son dakika! Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı! 20 yaralı | Video 22.12.2021 | 09:01
05:37
03:26
Gaziantep'te TCDD personellerine ait vagonlar alev alev yandı | Video 22.12.2021 | 08:48
01:40
Kartal’da iki katlı kafede korkutan yangın | Video 22.12.2021 | 08:49
01:05
Avustralya'da dev kum fırtınası | Video 21.12.2021 | 20:47
10:39
06:19
02:01
03:38
Zonguldak'ta denizde hortumlar oluştu | Video 21.12.2021 | 16:37
13:05
00:17
Mardin'de ayağı motosikletin jantına sıkışan sürücüye kurtarma operasyonu 21.12.2021 | 14:38
Ankara'nın Sincan ilçesinde halk otobüsü kaza yaptı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Ankara-Ayaş Yolu Yenikent Şahan kışlası önünde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi gönderildi