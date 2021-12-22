Son dakika! Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı! 20 yaralı | Video

Ankara'nın Sincan ilçesinde halk otobüsü kaza yaptı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Ayaş Yolu Yenikent Şahan kışlası önünde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi gönderildi