Video Yaşam SON DAKİKA | Ankara'da otobüs kazası: 10 ölü, 25 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler
SON DAKİKA | Ankara'da otobüs kazası: 10 ölü, 25 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler

SON DAKİKA | Ankara'da otobüs kazası: 10 ölü, 25 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler

09.08.2024 | 08:26

Son dakika haberleri... Kaza, saat 05.00 sıralarında Eskişehir yönüne giden otobüsün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Ankara'da feci otobüs kazası: 10 ölü, 25 yaralı! Olay yerinden canlı yayın

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