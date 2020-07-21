Son Dakika: Ankara'da otobüste skandal olay! Şok isteğini kabul etmeyen vatandaşı öldürmeye çalıştı | Video
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Son dakika haberi... Ankara'da belediye otobüsüne binen şahıs kendisine yer vermeyen vatandaşın gırtlağına yapışarak öldürmeye çalıştı! Yolcuların izlemekle yetindiği olayda; boğazı sıkılarak öldürülmeye çalışılan yolcu son anda otobüsten kaçarak hayata tutundu.