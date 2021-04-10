SON DAKİKA: Ankara'daki istinat duvarı dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Çökme anı kamerada... 21 bina boşaltıldı
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Son dakika haberleri... Ankara'da, inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde kayma olan binanın istinat duvarı tamamen çöktü.
Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta boş arazide yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle bir üst paralelde ki Altay Sokak'ta bulunan Bahar apartmanının temelinde kayma oldu. İstinat duvarının bir kısmı yıkılan 11 daireli ve 40 kişinin yaşadığı Bahar apartmanının kazı sonucu altı tamamen boşalan istinat duvarının çökme anı kameralara yansıdı.