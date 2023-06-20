Video Yaşam Son Dakika: Antalya Aksu'da orman yangını! | Video
Son Dakika: Antalya Aksu'da orman yangını! | Video

Son Dakika: Antalya Aksu'da orman yangını! | Video

20.06.2023 | 16:01

Antalya'nın Aksu ilçesi Hacıaliler mahallesindeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın başladı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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