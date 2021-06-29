Video Yaşam SON DAKİKA: Antalya Finike'de iki kardeşe üvey baba cinsel istismarı olayı davasında flaş gelişme

SON DAKİKA: Antalya Finike'de iki kardeşe üvey baba cinsel istismarı olayı davasında flaş gelişme

SON DAKİKA: Antalya Finike'de iki kardeşe üvey baba cinsel istismarı olayı davasında flaş gelişme
29.06.2021 | 11:43

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Son dakika haberleri... Elmalı davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Antalya’nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G ve ağabeyi İ.E.G.'nin cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada anne ile üvey baba gözaltına alınmıştı. Cinsel istismar olayı Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi anne ve üvey baba için tahliye kararı verdi. Tepki çeken kararın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, karara itiraz edildiği, tutuklama talebinin yinelendiği bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

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