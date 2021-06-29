SON DAKİKA: Antalya Finike'de iki kardeşe üvey baba cinsel istismarı olayı davasında flaş gelişme
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:03
Mültecilerin otobüs bagajındaki ölüm yolculuğu Osmaniye’de son buldu | Video 29.06.2021 | 12:09
04:14
Otobüsün üstünde 12 durak giden gencin çılgın yolculuğu kamerada | Video 29.06.2021 | 12:09
03:04
12:13
02:03
Sedat Peker suç örgütüne operasyon! 29.06.2021 | 12:07
02:33
05:33
14:45
02:30
Kurye, Taksim Meydanında önce kadına çarptı, sonra yere savruldu | Video 29.06.2021 | 11:07
02:33
İstanbul’da narkotik operasyonunda çok sayıda gözaltı | Video 29.06.2021 | 11:06
05:33
İstanbul’da murçlu dehşet! Genci önce dövdü sonra... 29.06.2021 | 11:04
04:28
03:29
Büyükçekmece’de restoran çıkışı öldüren dayak kamerada | Video 29.06.2021 | 10:10
01:27
Elazığ'da 4.3'lük deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 29.06.2021 | 10:14
30:29
00:35
02:00
Şanlıurfa Siverek'de kaza: 3 yaralı 29.06.2021 | 09:45
00:27
04:29
Son dakika haberleri... Elmalı davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Antalya’nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G ve ağabeyi İ.E.G.'nin cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada anne ile üvey baba gözaltına alınmıştı. Cinsel istismar olayı Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi anne ve üvey baba için tahliye kararı verdi. Tepki çeken kararın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, karara itiraz edildiği, tutuklama talebinin yinelendiği bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...